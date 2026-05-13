関東大学バレーボール連盟は１３日、男子１部の春季リーグ戦で判明した日体大による不適切行為が、無線通信機器による「サイン盗み」だったと明らかにした。同連盟は当初６試合としていた没収試合の裁定を全１１試合に改め、日体大が男子２部へ自動降格することも決まった。