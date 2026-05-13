◇セ・リーグ広島─巨人（2026年5月13日福井）広島が巨人に2試合連続のサヨナラ負け。借金は今季ワーストの9に膨らんだ。福井で繰り広げられた死闘は延長12回に小園の適時内野安打で勝ち越したが、その裏に遠藤が途中出場の坂本に1死一、二塁から逆転サヨナラ3ランを浴びた。先発の玉村は6回を投げ被安打5の1失点。5回先頭のキャベッジに先制ソロを許した以外は粘り強く投げた。打線は巨人・則本に7回まで沈黙。1点