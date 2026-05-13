◇プロ野球セ・リーグ巨人4×−2広島(13日、福井)巨人は坂本勇人選手のサヨナラホームランで劇的勝利となりました。1−1の延長12回に1点を勝ち越されますが、直後の攻撃では1アウト1、2塁とし、途中出場の坂本選手が遠藤淳志投手からレフトスタンドへ劇的サヨナラアーチ。通算300号の節目となる一発で、4時間43分の激闘に決着がつきました。前日は岐阜の地方開催で佐々木俊輔選手のサヨナラホームランで勝利。2夜連続の劇的勝利