◇明治安田J1百年構想リーグ京都0―1神戸（2026年5月13日ノエスタ）京都は24年以来2シーズンぶりのリーグ4連敗（PK戦負けを含む）を喫した。浦和からの来季監督就任オファーが明るみになり、今大会限りで勇退することが確実なチョウ貴裁監督は「ネガティブな内容じゃなかったと思いますけど、勝ち点3を取れなくて残念に思う」と悔しがった。ドイツに住んでいた時の経験から「毎日、そういう記事が出ていたので、そうい