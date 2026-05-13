俳優の有村架純さん（33）と、お笑いタレントのなかやまきんに君（47）が12日、飲料メーカーの発表会に登場。100%譲れないと思うことを明かしました。伊藤園のイベントに、タンクトップ姿で現れたなかやまきんに君。有村さんが「いいですね」とコメントすると、なかやまきんに君はノースリーブのワンピースを着ている有村さんを「すごくきれいなタンクトップ着られてますけど」と褒め返し、会場からは笑いが。なかやまきんに君は「