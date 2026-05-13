東華大学によると、月面土壌から製造された繊維実験サンプルが11日、宇宙貨物船「天舟」で中国の宇宙ステーションへ運ばれた。このサンプルは今後、船外曝露プラットフォームで高真空、強放射線、極端な温度差などの宇宙環境下に長期間さらされ、性能検証を受ける。中央テレビニュースアプリが伝えた。東華大学の先進繊維材料全国重点実験室を基盤として、科学研究者はゼロから世界初となる月面環境模擬紡糸装置を設計した。そして