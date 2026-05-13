大貫亜美さん（52）と吉村由美さん（51）のユニット・PUFFYが13日、東京・渋谷区にあるLINE CUBE SHIBUYAで、デビュー30周年ライブ『One Night "Birthday" Carnival』を開催。ライブ開演を前に囲み取材に登場し、デビュー当時を振り返りました。■デビュー当時を振り返って30年前のきょうは「収録してました」1996年5月13日にシングル『アジアの純真』でデビューしたPUFFY。記者からデビュー当日のことを覚えているか聞かれた2人