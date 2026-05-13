ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」が１３日、３週ぶりに放送された。最初の企画は「極寒街中野球拳」でプレゼンターで、この３週間の間に謝罪騒動があったサバンナ高橋茂雄が登場した。ネットでも話題となり「サバンナ高橋がプレゼンターで草」「内容入ってこない」「このタイミングでサバンナ高橋」「今日に限ってプレゼンターがサバンナ高橋」「偶然だろうけど、さすが水ダウ笑」「やっぱ水ダウは持ってる」「出てきた」「水