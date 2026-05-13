「面倒くさいんですよ(笑)」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光とのエピソードを語った――。佐久間宣行氏○「先に言っとく」「俺は、太田さん好きだからね」12日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』にゲスト出演した太田。5日深夜のTBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』で、太田は、「佐久間は俺のこと嫌ってるくせに、ふざけんなよ! と思いながら」と収録を振り返り、「“自分と同世代のデ