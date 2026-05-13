◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節町田０―０（４―２）東京Ｖ（１３日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はＰＫ戦の末にホームで東京Ｖに勝利した。６日の横浜ＦＭ戦から３試合連続で無失点となり、黒田剛監督は「心身共に疲労がありながらも、彼らがやり続けてくれた大きな成果」と評価。敵地では２―０からアディショナルタイムで追いつかれ、ＰＫ負けを喫したが、ホームでリベンジを果たした。勝ち点２を獲得し、東