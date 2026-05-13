ドル円のピボットは１５７．７６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値157.82高値157.90安値157.57 158.29ハイブレイク 158.09抵抗2 157.96抵抗1 157.76ピボット 157.63支持1 157.43支持2 157.30ローブレイク ユーロ円 現値184.75高値185.16安値184.63 185.59ハイブレイク 185.38抵抗2 185.06抵抗1 184.85ピボット 184.53支持1