M-1グランプリ2025準優勝のお笑いコンビ『ドンデコルテ』の渡辺銀次さんが、元ベルギー代表FWエデン・アザール氏になりきった姿に注目が集まっている。U-NEXTが16日のFAカップ決勝チェルシーvs.マンチェスター・シティに向け、渡辺さんとお笑いコンビ『カゲヤマ』の益田康平さんによるYouTubeチャンネル『それいけ益々荘』とコラボしたウォッチパーティーを開催すると発表。「欧州サッカーとゆかりの深いお2人のウォッチパーテ