【J1百年構想リーグ EAST第12節】(Gスタ)町田 0-0(PK4-2)東京V<警告>[東]内田陽介(63分)主審:清水勇人└3位・町田は“東京クラシック”でPK戦勝利も…残り2戦での首位浮上が絶望的に