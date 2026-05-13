[5.13 J1百年構想EAST第12節延期分 町田 0-0(PK4-2) 東京V Gスタ]J1百年構想EASTは13日に第12節延期分を行った。FC町田ゼルビアと東京ヴェルディによるダービーマッチ“東京クラシック”は0-0のPK戦の末、町田が4-2で勝利。勝ち点2を手にし、残り2試合で首位・鹿島アントラーズと勝ち点6差とした。しかし、得失点で14ポイント差がついているため、首位浮上は絶望的な状況となった。今節は、町田がACLEに出場したことによる延期