[5.13 J1百年構想リーグWEST第12節延期分 神戸 1-0 京都 ノエスタ]2位のヴィッセル神戸は13日、J1百年構想リーグWEST第12節延期分で京都サンガF.C.(9位)と対戦して1-0の勝利を収めた。AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)明けでは5試合目で初の90分勝利。残り2節のリーグ戦で首位の名古屋グランパスに勝ち点で並び、得失点差では5のビハインドとなっている。神戸は前節負傷交代の主将DF山川哲史がメンバー外。前半16分、DF