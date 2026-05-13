お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。メンタルが弱いあまりに、人を誘ったときにしてしまう行動を明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。川村はメンタルが弱いとし、「私は絶対断れないですし、断られるのも絶対にメンタルにめちゃくちゃ来るので、人とか誘う時は、前日とか当日とか、断られても当た