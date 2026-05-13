お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。日常では気の弱い面があると明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。大久保は自身を「お金が落ちるなら、言いたいこといいますけど、日常生活では、思っていても言えない」タイプと表現。「ちょっといいお寿司屋さんで、カウンターみたいな所で、ある程度お腹が