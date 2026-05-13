確定した裁判をやりなおす再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、法務省は再審開始の決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とすることを本則に書き込む修正案を自民党に提示し、了承されました。法務省は先週、検察官の「抗告」、つまり不服申し立ての「原則禁止」を法案の付則に盛り込む案を自民党に提示していました。しかし、自民党議員から法案本体の本則に記載すべきとの強い要求を受け13日、修正案を改め