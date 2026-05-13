元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にスペシャルゲストとして出演。天才と呼ばれたことに対する葛藤を明かした。この日のゲストで元女子フィギュアスケート五輪代表でタレントの安藤美姫が、自身について「高校生とか、10代の時に、いろんなメディアさんにコテンパンにされて、見知らぬ一般の方にもコテンパンにされて、ヤバいところまで10代で落ちて、生