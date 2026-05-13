ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・数原龍友がソロ名義「ＫＡＺ」として１３日、神奈川県内で自身初のソロツアー「“ＬＩＦＥＧＯＥＳＯＮ”」の最終公演を行った。ツアータイトルにもなっている２枚目の同名ソロアルバムを引っ提げ、全６都市６公演を完走。ライブでは、プライベートで親交のあるドジャース・山本由伸投手に影響を受け書き下ろした「ＢｅｔｔｅｒＢｅｌｉｅｖｅＩｔ」など全１８曲を披露した。公演前に取材に