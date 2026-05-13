自民党は13日、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しに関して法務省が提出した再修正案を了承した。法務省が自民側に提示した再修正案は、裁判所が再審を決定した際に検察が不服を申し立てる「抗告」について、原則として禁止することを、法律の本体である「本則」に盛り込むとしている。自民党の法務部会・司法制度調査会は、13日午後6時前から2時間にわたり議論し、部会長に一任する形で法務省案を了承した。再修正案には、証拠開