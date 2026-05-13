ＤｅＮＡは１３日の中日戦（横浜）に５―０で快勝。今季２度目の先発で本拠地のマウンドに立ったドラ２・島田舜也投手（２３）は６回６８球を投げて５安打無失点、９奪三振の快投。５回には史上２３人目となる三者連続三球三振「イマキュレートイニング」を成し遂げ、球史に残るプロ初勝利を挙げた。島田は初回から三者三振と上々の立ち上がり。「５回のところでギアをひとつ上げた。（一軍チーフ投手戦術・育成コーチの）小杉