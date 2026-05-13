ボートレース蒲郡の「ＶＳ第３戦ムーンライトプリンセス決定戦」は１３日、予選２日目が行われた。松田真実（２４＝愛知）は１Ｒ、絶好枠で迎えた１戦だったが、１Ｍ大きくターンが流れ４着。後半７Ｒは５コースから握って２着を確保。２日目を終え３、４、２着とし予選を折り返す。「足は悪くないけど、乗り心地が悪くて不安がある。落とした時に自分の旋回ができない」と舟足は納得の仕上がりに達していない。先日開催さ