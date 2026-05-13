◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）まるで優勝したかのような盛り上がり方だった。初回１死二塁。２度目の３番に座った増田が３戦連続完封中の阪神・高橋から中前適時打を放つと、ヤクルト・池山監督は一塁側ベンチの最前列に飛び出してコーチ陣と肩を組んで喜んだ。増田は「ここ３試合、点数取れてなかったですし、まあ相手の投手も良かったんで、なんとかチームに勢いを与えられたらなと思って打席に入