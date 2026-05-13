◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人の浦田俊輔内野手がスーパープレーをみせた。１―１の１２回１死三塁、内野は前進守備。遊撃・浦田は大盛の二塁ベース寄りのゴロを好捕し、一回転して本塁に送球。捕手の小林が俊足の三塁走者・辰見にタッチして間一髪でアウトにした。新井監督がリクエストも判定は変わらず。紙一重の超ビッグプレーに福井のＧ党が沸いた。この日の浦田は二塁でスタメン。途中から遊