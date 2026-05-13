◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）阪神・中野拓夢内野手が、５番起用後初の打点を挙げた。１点ビハインドの３回２死、佐藤が右翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く大山が右越え適時二塁打を放ち、同点に追いついた。なおも２死二塁、中野が一時勝ち越しの左前打をはじき返した。１２日・ヤクルト戦（神宮）から「５番・二塁」で起用された。５番としては今季初めての打点に「チャンスで打つことが求