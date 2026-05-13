【マクドナルド】では、すきま時間に飲みたくなるような「甘系ドリンク」も販売中。ベリー系のマックシェイクやチョコ系ドリンクなど、その日の気分に合わせて選べそうなラインナップです。明日の甘味補給の候補をチェックしてみて。 グリマスパケがインパクト抜群！ 「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味（S）」 Sサイズ\190（税込）～マクドナルドのキャラクター「グリマ