◆パ・リーグ西武２―１ソフトバンク（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・山本祐大捕手（２８）が入団会見後、即「６番・捕手」でスタメン出場も白星には導けなかった。攻撃面では、７回無死一塁で併殺打に倒れるなど、３打数無安打。コンビを組んだ育成出身の藤原とはバッテリーミス（記録は暴投）で３回に同点を許した。試合後は「悔しいです。めちゃくちゃ悔しいです。バッティングの方も守備の方も、いいところなかっ