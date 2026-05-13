◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（１３日・みずほペイペイ）西武・高橋光成投手が９回３安打１失点で５勝目を手にした。今季のソフトバンク戦は負けなしの４連勝で、計３２イニングを投げ、打たれた適時打は０と“鷹キラー”ぶりを遺憾なく発揮。「本当に気が抜けない打線なので、そういう結果として出ているのであればうれしい」とやや謙遜気味に笑った。初回は３者凡退の立ち上がり。２回先頭の近藤にバックスクリーン