１３日、北京に到着した専用機の搭乗口に姿を見せたトランプ氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京5月13日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、トランプ米大統領は13日夜、専用機で北京に到着、国賓として中国訪問を開始した。１３日、トランプ氏を乗せ、北京に到着した専用機。（北京＝新華社記者／戴天放）１３日、トランプ氏を乗せ、北京に到着した専用機。（北京＝新華社記者／才揚）