５月13日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節（延期分）で、２位のヴィッセル神戸は、９位の京都サンガF.C.とホームで対戦。１−０で勝利し、５試合ぶりに90分間での白星を掴んだ。この一戦で決勝点を挙げたのが、ンドカ・ボニフェイスだ。78分、満田誠のクロスに打点の高いヘディングで合わせて、ゴールネットを揺らしてみせた。30歳のDFは試合後のフラッシュインタビューで、「正直、僕が触ったのか相