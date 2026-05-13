二世帯住宅に住むということは、いずれ親の面倒を見る覚悟ができているからこそなのだろうか。少なくとも親側はそう思っているはず。だが、子ども側は決してそういうつもりではないということもあり得る。時は流れ、状況は変わる。二世帯住宅に住むときはそれを想定していなかったかもしれない。【マンガ】要介護1の実母と「近居」、こんなにつらいとは。「正しい選択なのか」43歳女性の心は揺れる二世帯住宅に引っ越すことにサオ