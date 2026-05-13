言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、華やかな世界の住人を指す言葉、こだわりを持って選ぶ行為、そして人生の節目を彩る行事という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぶ□□くと□□もにーヒント：裕福で華やかな生活を送る著名な人々、多くの