西武２−１ソフトバンク（パ・リーグ＝１３日）−−西武が６連勝。三回に西川の犠飛などで２点を奪って逆転し、高橋光が１失点完投でソフトバンク戦４戦４勝とした。ソフトバンクは西武戦４カード連続負け越し。◇日本ハム６−２ロッテ（パ・リーグ＝１３日）−−日本ハムが４連勝。二回に２点を先行し、三回、レイエスの２ランで加点。九回に進藤の２ランで突き放した。福島は今季初勝利。ロッテは好機を生かし切れず。