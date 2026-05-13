再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は１３日、自民党の合同会議に、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を同法の本則で原則禁止する案を示し、了承された。政府は１５日にも法案を閣議決定し、国会に提出する方針だ。再審に関する刑訴法の規定は戦後、一度も改正されたことがない。再審を開くか決める審理だけで４０年以上かかったケースもあり、不服申し立てを原則禁止することによって、審理の