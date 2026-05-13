『花様年華』（2001年、監督：ウォン・カーウァイ）などで世界的に知られるトニー・レオンがキャリア初となるヨーロッパ映画に挑んだ、『Silent Friend（英題）』が、12月4日より日本で公開されることが決定した。【画像】25周年特別版が公開中の『花様年華』本作は、『私の20世紀』（1989年）、『心と体と』（2017年）で知られるハンガリーの鬼才、イルディコー・エニェディの最新作。舞台はドイツの学園都市にある植物園。一