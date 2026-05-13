ＧＬＥＡＴは１３日、旗揚げ５周年記念興行「ＳＯＮＩＣＷＲＥＳＴＬＩＮＧ」（７月１日、東京・ＳＧＣホール有明）で、一昨年引退したカズ・ハヤシ（５２）が限定復帰してタッグ戦でノアの丸藤正道（４６）と対戦すると発表した。この日行われた新宿大会の休憩前、スクリーンでカズが田中稔と組んで丸藤、鈴木鼓太郎組と対戦することを発表。これを受けてカズは「約２年前に引退したんですけれども、その数か月前に?誰とや