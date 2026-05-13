ボートレース住之江の「寝屋川市制７５周年記念競走」は１３日の３日目、準優勝戦が行われた。新出浩司（４３＝大阪）は準優９Ｒを２着で地元２回目の優出を決めるも「平川（香織）選手の足はちょっと違う。スタートするまでもスタートしてからも違う」と苦笑い。平川がジカまくりでイン深川真二を沈める間に自身は３コースからブイ際を差して２Ｍ先取りしたが、２周１Ｍで逆転を許した。優勝戦は６号艇で地元でのデビュー初