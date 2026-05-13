モデルでタレントの近藤千尋が１３日、自身のインスタグラムを更新。夫で、お笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久とのショットを公開した。近藤は「明日は久しぶりの大阪やで〜大好きボーダーだった今日の私服いい夢見てね」とつづると、ボーダーのシャツに白のパンツ姿、グレーのシャツに黒スカートのコーディネートを披露。この投稿には「何着てても可愛い」「可愛いすぎます」「ボーダーコーデ良き良き」「サン