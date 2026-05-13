◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）阪神・藤川球児監督は１点リードの８回に救援陣がつかまった逆転負けを振り返り、「その前のランナー一塁でうちが追加点を取らなければいけないというゲーム展開でしたね」と唇をかんだ。指摘したのは、７回の攻撃。先頭の伏見が右前打を放ち、小幡は送りバントを試みたが、２球ファウルで追い込まれ、最後はヒッティングで空振り三振に倒れた。「野球をこちらが有利