◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）阪神・高橋遥人投手が、巨人の城之内邦雄以来６１年ぶりとなる４試合連続完封を逃したが、好投した。大雨で開始が１５分遅れた。雨脚が弱まらない中、初回先頭の丸山和に右前へ運ばれ、続くサンタナの３球目に暴投で無死二塁とした。増田の中前適時打で４月５日・広島戦（マツダ）以来の失点を許し、連続無失点が３２イニングで止まった。２回以降は二塁すら踏ませな