◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(13日、福井)巨人の小林誠司選手が今季初安打を記録しました。1-1の延長11回、途中出場でマスクをかぶる小林選手は、遠藤淳志投手から5球目にレフトへの大ファウルを放つと、6球目のチェンジアップにくらいつき、打球はレフト線へ。ツーベースヒットとなりました。これが13年目の36歳ベテランにとって、今季初安打。ベンチでは仲間も立ち上がって喜びを共有しました。一打サヨナラとなった巨人でし