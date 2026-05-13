実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が13日までにYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演し、絶対に女性と二人きりになる環境を作らない理由について語る場面があった。「性欲」という話題になると、ひろゆき氏は「基本的に性欲がうすいんですよ。一応結婚はしているんですけど、本当にどうでもよくて」と語る。また「周りのトラブルを見続けたせいで、怖くてしょうがなくて」といい「異性と二人きりになる環境を