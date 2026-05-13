◇パ・リーグ日本ハム6―2ロッテ（2026年5月13日ZOZOマリンスタジアム）日本ハムの捕手・進藤（しんとう）勇也が3年目でプロ初本塁打を放った。「9番・捕手」でスタメン出場し、4―2で迎えた9回の第4打席。1死二塁でロッテ・沢田のフォークを捉えて左翼へ1号2ラン。初アーチと同時に打点もプロ初となり「めちゃくちゃうれしかった。ストライクゾーンに来た球を思い切り振ろうという割り切りが良かった」と笑顔で話し