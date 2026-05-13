【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比24銭円安ドル高の1ドル＝157円79〜89銭を付けた。前日12日の円相場は午後5時現在、前日比40銭円安ドル高の1ドル＝157円55〜65銭だった。ユーロは1ユーロ＝1.1736〜46ドル、184円98銭〜185円08銭。米長期金利の上昇に伴い日米金利差の拡大が意識され、円売りドル買いが優勢となった。原油価格の高止まりもドル買いにつながった。