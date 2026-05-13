検察庁＝東京・霞が関自民党で13日に了承された再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に対し、検察内部からは不満の声が上がっている。幹部らは、検察抗告が原則禁止となった点を「あり得ない」とし、検察だけが不服申し立てを封じられるのは理不尽だと非難。再審公判での争いが激化する可能性に言及し、現行制度より審理が長くなるとの声も漏れた。ある幹部は、原則禁止でも「おかしいことはおかしいと言う必要があるので、そこは