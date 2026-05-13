◇JABA東北大会決勝大阪ガス7―6JR東日本東北（2026年5月13日仙台市民）エースのプライドを胸に、大阪ガス・大宮隆寛はマウンドに立ち続けた。7回途中まで力投した前日12日の東芝戦に続いて、2日連続の先発。万全のコンディションではなくとも、新人右腕から託されたバトンをしっかりと受け止めた。「準決勝で田村が頑張ってくれていたので、しっかりと思いを背負って投げました」決勝に先立って行われた準決勝では、