生理的に受けつけない夫、通院するほど追い詰められた精神状態、そして高校1年生と小学5年生という多感な時期の子どもたち。極限の状態で投稿者さんは「離婚」というカードを切ることにしたようですが……？『夫のことが生理的に無理になって、私から離婚を切り出しました』旦那さんへの生理的嫌悪と価値観の相違から離婚を切り出した投稿者さん。経済的に余裕がないため希望する額の養育費が得られず、子どもたちは旦那さんに託す