2024年の本屋大賞にノミネートされた青山美智子の小説『リカバリー・カバヒコ』の文庫版が、5月12日に光文社より発売された。 【画像】『リカバリー・カバヒコ』カバヒコ誕生秘話＆特典しおりも 本作は、新築分譲マンション「アドヴァンス・ヒル」近くの日の出公園に設置されたカバのアニマルライド“リカバリー・カバヒコ”をめぐる連作短編集。自分の体の治したい箇所と同じ部分を触ると、そこが