私はリサ（32）。先日、スーパーでチヒロちゃん（32）が店員さんにカスハラをしている場面を目撃したので、みんなに話しました。自分の子どもがあんなことになったら「走ってはいけないよ」と叱るのが普通ではありませんか？きっとチヒロちゃんは常々周りに迷惑をかけていることも理解できず、自分がママ友の旦那さんや息子さんを怒鳴りつけたことに対して、みんなが怒っていると思っているのでしょう。みんながチヒロちゃんの子